ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вероника Чумикова отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже

Вероника Чумикова отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы 2021 года в женской вольной борьбе россиянка Вероника Чумикова отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК. Ранее Чумикова получила допуск от Международного олимпийского комитета.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.

Материалы по теме
Главное об Олимпийских играх — 2024 в Париже: спортсмены из России, медали и расписание
Главное об Олимпийских играх — 2024 в Париже: спортсмены из России, медали и расписание
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android