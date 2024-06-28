МОК допустил до участия в Олимпиаде российского велогонщика Сырицу

Российский велогонщик Глеб Сырица попал в итоговый список участников Олимпиады, опубликованный на официальном сайте МОК. Спортсмен заменил отказавшегося от участия в Олимпийских играх в Париже велогонщика из России Александра Власова.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.