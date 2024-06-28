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Российские спортсмены получат материальную поддержку на Олимпиаде в Париже

Российские спортсмены получат материальную поддержку на Олимпиаде в Париже
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Все спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, получат от Международного олимпийского комитета (МОК) всю необходимую материально-техническую поддержку для участия на Олимпиаде в Париже (Франция). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – приводит слова представителя МОК ТАСС.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. На данный момент МОК одобрил участие 22 российских спортсменов под нейтральным флагом.

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