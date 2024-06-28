Коротышкин: Сомов предан своим идеалам, раз решил выступать на Олимпийских играх

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин прокомментировал решение Евгения Сомова принять участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). На этой неделе Сомов получил нейтральный статус для выступления на соревнованиях.

«Решение выступать на Олимпийских играх — это дело каждого спортсмена. То, что Евгений Сомов решился выступать, означает, что он молодец. Он предан своим идеалам», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний брассист Евгений Сомов внезапно заявил о себе в мае этого года. На соревнованиях в Атланте (США) на дистанции 100 м брассом он финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72.

27 июля пройдут олимпийские предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на 100 м, а 28 июля состоится финал.