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Коротышкин: Ефимова поздно спохватилась. Расчёты перед ОИ должны были быть другими

Коротышкин: Ефимова поздно спохватилась. Расчёты перед ОИ должны были быть другими
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин прокомментировал непопадание Юлии Ефимовой на Олимпиаду в Париже (Франция).

«Конечно, жалко, что Юлия Ефимова не сможет выступить на Олимпийских играх. Я сожалею о том, что поздно спохватились. Может быть, форма не позволила, но расчёты должны были быть несколько другими. С другой стороны, всплывает вопрос о безопасности на Олимпийских играх. Поэтому, кто его знает, как было бы лучше?

Я думаю, что сейчас самое главное — поддержать спортсменов, чтобы они не заканчивали тренироваться и рассчитывали на участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в последующих годах», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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