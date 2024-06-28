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Чемпионка мира по спортивной гимнастике пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы

Чемпионка мира по спортивной гимнастике пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы
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Двукратная чемпионка мира американская гимнастка Скай Блейкли не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Она сообщила, что получила травму ахилла во время тренировки перед стартом отборочных соревнований.

«К сожалению, я порвала ахилл во время тренировки. Не так я представляла себе участие в олимпийском отборе, а также окончание сезона. Я не буду падать духом. Горжусь тем, как я преподносила себя на протяжении нескольких последних лет. Я вернусь», – написала Блейкли в своих соцсетях.

Скай Блейкли имела большой шанс попасть в сборную США на командное многоборье. На чемпионатах мира 2022 и 2023 годов она входила в состав команд, которые выиграли золотые медали.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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