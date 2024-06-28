Роднина: от самого желания спортсмена поехать на Олимпиаду зависит только треть

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

— Правильно ли, что россияне едут на Олимпиаду?

— А почему нет? Каждый имеет право принять своё личное решение. Это решение федераций, потому что просто так спортсмены поехать не могут. Дальше идёт решение международных федераций. Поэтому от самого желания спортсмена тут зависит только треть. Плюсом процесс отбора. Большинство наших спортсменов, особенно в командных видах спорта, в отборе участвовать не смогли, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.