Журова: до сих пор сомнения, что кто-то из российских спортсменов попадёт на Олимпиаду

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«У меня до сих пор большие сомнения, что кто-то из наших спортсменов попадёт на Олимпиаду. Даже если попадут, то примут ли решение ехать. Сколько сейчас проходит масштабных соревнований, но настроения смотреть нет. Понятно, что специалисты обязаны смотреть, как развивается мировой спорт. Наверное, отдельные виды спорта посмотрю, которые важны для меня. Например, 100 метров в лёгкой атлетике. Наши спортсмены давно не выступали в финале, но это одно из главных соревнований Олимпиады», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.