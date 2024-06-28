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Глава оргкомитета ОИ-2028 надеется, что Игры в Париже объединят Францию

Глава оргкомитета ОИ-2028 надеется, что Игры в Париже объединят Францию
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Президент оргкомитета Олимпийских игр 2028 года Кейси Вассерман выразил надежду на то, что предстоящая Олимпиада в Париже объединит Францию в связи с внутриполитической ситуацией.

«Я осведомлён о политической ситуации во Франции. Надеюсь, что крупнейшее событие в мире объединит страну. Но на самом деле движение олимпизма не стремится быть политическим. Это вопрос не той или иной партии, а скорее страны в целом», – приводит слова Вассермана L’Equipe.

С 30 июня по 7 июля во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы после провала его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент и последующего за этим роспуска Национального собрания.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 8 августа в Париже.

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