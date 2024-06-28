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Качество воды в Сене всё ещё плохое — мэрия Парижа

Качество воды в Сене всё ещё плохое — мэрия Парижа
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Качество воды в Сене всё ещё недостаточно хорошее. Согласно аналитическим отчётам, опубликованным 28 июня мэрией Парижа, река по-прежнему слишком загрязнена.

Результаты отчётов превышают стандарты, необходимые для проведения там олимпийских соревнований.

«Качество воды остаётся ухудшенным из-за неблагоприятного гидрологического режима: дождей, сильного стока, небольшого количества солнечного света, температуры ниже сезонных норм и загрязнения из верховий», – приводит слова представителей мэрии RMC Sport.

Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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