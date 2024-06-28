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Роднина: на ОИ-2024 россияне зарабатывают право нашим олимпийцам выступать в дальнейшем

Роднина: на ОИ-2024 россияне зарабатывают право нашим олимпийцам выступать в дальнейшем
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о возможных последствиях отказа российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2024.

«Если мы заявим официально, что бойкотируем Олимпиаду и не будем участвовать, вы знаете, что будет? Страна на следующие две Олимпиады отключается от олимпийского движения. Сегодняшним выступлением наши ребята зарабатывают право выступать в дальнейшем нашим будущим олимпийцам. На это надо смотреть вот так», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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