Шамиль Тарпищев: МОК продолжает проверку четырёх российских теннисистов

Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает проверку Павла Котова, Аслана Карацева, Вероники Кудерметовой и Дианы Шнайдер.

«Они [МОК] должны были вывесить список тех, кого проверили. Те, кто отказались, естественно, выбывают. Теперь проверяют следующих, кто их заменил. Это работа МОК, сейчас они проверяют Котова, Карацева, Шнайдер и Кудерметову», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее МОК допустил до Олимпиады-2024 в Париже восемь российских теннисистов. При этом Рублёв, Хачанов, Касаткина и Самсонова отказались от участия в турнире. Вместо них ФТР заявила Котова, Карацева, Кудерметову и Шнайдер.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2021 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).