Губерниев: ни в коем случае нельзя закрываться и бойкотировать Олимпиаду

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какая, на его взгляд, стратегия поведения должна быть у Олимпийского комитета России (ОКР) и отечественного спорта в условиях международного бана.

«Олимпийские игры не потеряют свою значимость. Аудитория Кубка мира по лыжам выросла. Олимпиада — самодостаточная история. А нам нужно возвращаться — доказывать свою силу, правоту, что мы действительно большая спортивная страна. Но практика показывает, что всё-таки олимпийское колесо крутится и едет.

Наша задача — вернуться в число тех, кто раскручивает этот маховик. Ни в коем случае нельзя закрываться или бойкотировать, ни в коем случае не рассказывать, что мы самые великие, а они все — дерьмо собачье. Это тоже неправильный путь. Мы должны быть открыты к диалогу и всячески пытаться дипломатическим путём, а, может, иногда с позиции силы говорить о том, что мы — большая страна и великая спортивная держава», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.