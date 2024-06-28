Депутат Свищёв: Олимпиада в Париже будет самой неинтересной и провальной за всю историю

Председатель Комитета Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, следит ли за крупными международными соревнованиями.

«Не буду следить на Олимпиадой. Я и по Евро обломался. Думал, что буду смотреть, но не слежу, только краем глаза. Мне даже неинтересно, кто прошёл в плей-офф. Посмотрю за финалом, а промежуточные игры — неинтересно. Интриги никакой нет. Выиграет Польша, Франция или кто-то ещё — пофигу вообще. Думаю, у многих в России такая ситуация. Нет наших спортсменов — не то настроение.

То же самое и на Олимпиаде. Что за ней следить, если почти нет российских спортсменов? Там, где наши ребята есть, интересно. Думаю, что это будут самые неинтересные, самые провальные Игры за всю историю», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.