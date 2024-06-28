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МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже

МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже
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Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских спортсменов, которым предоставлено право выступить на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в качестве нейтральных атлетов.

Список пополнили:

  • теннисисты Павел Котов и Анна Калинская;
  • каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров;
  • дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Отметим, что это уже третий по счёту список нейтральных атлетов, которые будут допущены до ОИ‑2024, он также будет обновляться и не является окончательным.

На данный момент 27 российских спортсменов получили от МОК разрешение выступить в Париже. Однако некоторые из них уже отклонили приглашение организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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