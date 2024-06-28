Российские дзюдоисты отказались от предоставленной МОК возможности выступить на Олимпиаде

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик объявил, что допущенные до Олимпиады-2024 в Париже (Франция) дзюдоисты откажутся от этого права. Отмечается, что это единогласное решение президиума ФДР, что думают по этому поводу спортсмены на данный момент, неизвестно.

Напомним, сегодня, 28 июня, в список нейтральных атлетов МОК вошли четыре дзюдоиста — Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

«Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета.

Мы одна из сильнейших национальных федераций и сборных мира. Мы выполняли условия, озвученные МОК, пока они были приемлемы для нас, и изначально заявляли, что не пойдём на сделку с совестью и не будем подписывать никакие декларации, порочащие политику нашей страны.

Мы до последнего рассчитывали, что здравый смысл и желание провести полноценные Олимпийские игры с участием сильнейших атлетов, в том числе из России и Беларуси, возобладают над политическими интригами. Все, кто любит спорт, кто знает принципы олимпизма, понимают, что только в честном соперничестве равноправных атлетов определяется сильнейший», — приводит слова Соловейчика пресс-служба федерации.