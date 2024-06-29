Ямайский бегун Томпсон отобрался на ОИ-2024 с лучшим временем сезона в мире на 100 м

28 июня прошёл чемпионат Ямайки по легкой атлетике, который является отборочным соревнованием к Олимпийским играм в Париже (Франция).

На спринтерской дистанции 100 м победил 22-летний Кишейн Томпсон. Он показал лучший результат сезона в мире – 9,77 секунды, а также девятый за всю историю проведения забегов на 100 м.

На Олимпиаде в Париже сборную Ямайки на этой дистанции также представят Облик Севилл и Аким Блейк. Севилл показал результат 9,82 секунды, Блейк – 9,92 секунды.

На Олимпийских играх 2021 года в Токио золото на 100 м выиграл итальянский спринтер Марсель Джейкобс, серебро завоевал американец Фред Керли, бронзу – канадец Андре де Грасс. Действующим чемпионом мира на этой дистанции является американец Ноа Лайлз.