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Шерика Джексон выиграла отбор к ОИ-2024 на 100 м, Фрейзер-Прайс — третья

28 июня прошёл чемпионат Ямайки по лёгкой атлетике, который является отборочным соревнованием к Олимпийским играм в Париже (Франция).

На дистанции 100 м победила олимпийская чемпионка в эстафете Шерика Джексон. Она показала результат 10,84 секунды.

На Олимпиаде сборную Ямайки на этой дистанции также представят 19-летняя Тиа Клейтон и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Клейтон пробежала за 10,90 секунды, Фрейзер-Прайс – за 10,94.

Для 37-летней Фрейзер-Прайс Игры в Париже станут пятыми в карьере. Она двукратная олимпийская чемпионка на 100 м (2008, 2012).

На Олимпийских играх 2021 года в Токио на 100 м все медали выиграли ямайские спринтерши. Джексон завоевала бронзу, Фрейзер-Прайс – серебро. Золотую медаль выиграла Элейн Томпсон-Хера, которая пропустила отбор из-за травмы и не выступит в Париже.