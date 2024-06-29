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На олимпийском отборе в США призёры установили рекорд на дистанции 110 м с барьерами

На олимпийском отборе в США призёры установили рекорд на дистанции 110 м с барьерами
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В Юджине (США) 28 июня проходит олимпийский отбор по лёгкой атлетике, по итогам которого определится состав сборной США на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

На дистанции 110 метров с барьерами три человека выбежали из 13 секунд – это лучший результат в истории.

Победу одержал трёхкратный чемпион мира Грант Холлоуэй с результатом 12,86 секунды. Он показал лучшее время в мире в нынешнем сезоне, а также четвёртое за всю историю. Личный рекорд Холлоуэя – 12,81 (второе время в истории).

На Олимпиаде сборную США на этой дистанции также представят Фредди Криттенден и Даниэль Робертс. Оба бегуна установили личные рекорды по итогам этой гонки. Криттенден пробежал за 12,93 секунды, а Робертс – за 12,96 секунды.

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