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Тарасова: кто-то осуждает россиян за участие в ОИ, но у нас нет другой профессии и жизни

Тарасова: кто-то осуждает россиян за участие в ОИ, но у нас нет другой профессии и жизни
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии российский спортсменов в Олимпийских играх — 2024. По её словам, нужно поддерживать решение атлетов, а не осуждать их.

«Буду следить за Олимпиадой. Все российские спортсмены, которых допустили до ОИ, будут участвовать. Но допустить всех, кого предлагали мы, было бы справедливее.

Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Ещё чего не хватало? Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на данный момент 27 российских спортсменов получили от МОК разрешение выступить в Париже. Однако некоторые из них уже отклонили приглашение организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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