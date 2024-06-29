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Мамиашвили назвал мужественным поступком решение не отправлять дзюдоистов на ОИ-2024

Мамиашвили назвал мужественным поступком решение не отправлять дзюдоистов на ОИ-2024
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал мужественным поступком решение Федерации дзюдо России не отправлять дзюдоистов на Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Решение федерации дзюдо — это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпийских играх в честной и бескомпромиссной борьбе. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В список вошли Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Всего у сборной России было 12 квот для участия в Играх — 7 мужских и 5 женских. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик следом сообщил, что российские дзюдоисты не выступят на Играх‑2024.

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