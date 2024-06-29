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Колобков: Россия — законодатель мод и традиций. Как представить ОИ без наших атлетов?

Колобков: Россия — законодатель мод и традиций. Как представить ОИ без наших атлетов?
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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024.

«Олимпийские игры не потеряли свою значимость. Но во многих видах спорта сейчас не так интересно, как если бы участвовали наши спортсмены. Это виды спорта, где мы являемся лидерами, а мы всегда привозили очень много медалей. Мы больше развиваем видов спорта. Мы безусловные лидеры в борьбе, фехтовании и гимнастике, в синхронном плавании. Как можно представить Олимпиаду без наших спортсменов?

Мы законодатели мод и традиций. Любой спортсмен, который выигрывает, не может чувствовать себя полноценным чемпионом без участия наших ребят. Конечно, олимпийская медаль есть олимпийская медаль, но в душе спортсмен хочет побеждать сильнейших», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент 27 российских спортсменов получили от МОК разрешение выступить в Париже. Однако некоторые из них уже отклонили приглашение организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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