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Дарья Клишина: классно, что у наших есть хотя бы шанс проявить себя на Олимпиаде

Дарья Клишина: классно, что у наших есть хотя бы шанс проявить себя на Олимпиаде
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина подчеркнула важность возможности участия на Олимпийских играх для спортсменов.

«Классно, что есть хотя бы шанс, что ребята поедут и проявят себя на Олимпиаде. Для каждого спортсмена это самые большие, пиковые соревнования в жизни. Побывать на них, быть частью всего этого — значимое событие в жизни любого спортсмена. Каждый из нас тренируется, работает, вкладывает свои силы и здоровье, эмоции ради того, чтобы показать это там, где необходимо. Эта необходимость присутствует на любых стартах, но раз в четыре года это пиковое событие», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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