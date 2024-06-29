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Двукратная олимпийская чемпионка на 400 м не защитит звание на Играх в Париже-2024

Двукратная олимпийская чемпионка на 400 м не защитит звание на Играх в Париже-2024
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Багамская легкоатлетка двукратная олмпийская чемпионка Шона Миллер-Уйбо, специализирующаяся на дистанциях 200 м и 400 м не выступит на Олимпийских играх в Париже. Это стало известно после того, как она снялась с чемпионата Багамских Островов, который является отборочным к Олимпиаде.

Она не принимала участие в соревнованиях на 200 м из-за травмы. Миллер-Уйбо прошла квалификацию на дистанции 400 м, но не вышла на финальный забег.Спортсменка имеет шанс выступить на Олимпиаде только в смешанной эстафете 4 х 400 м.

30-летняя Миллер-Уйбо – олимпийская чемпионка 2016 и 2021 годов на 400 м. В 2022 году она стала чемпионкой мира на аналогичной дистанции. В 2023 году спортсменка стала мамой, после чего практически не выступала на соревнованиях.

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