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На Олимпиаде в Париже не выступят чемпионки Токио-2020 в беге на 100, 200, 400 и 800 м

На Олимпиаде в Париже не выступят чемпионки Токио-2020 в беге на 100, 200, 400 и 800 м
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Четыре чемпионки Олимпийских игр в Токио-2020 в гладком беге не выступят на победных дистанциях Олимпиады в Париже (Франция).

Олимпийская чемпионка Токио на дистанциях 100 и 200 м Элейн Томпсон не выступала на чемпионате Ямайки, который является отборочным к Играм в Париже, из-за травмы ахилла.

Багамская бегунья Шона Миллер-Уйбо побеждала на дистанции 400 м в Токио. На чемпионате Багамских островов, являющемся отборочным к Олимпиаде, спортсменка не вышла на финальный забег из-за травмы.

Олимпийская чемпионка на дистанции 800 м американка Атинг Му упала во время финального забега на отборочных соревнованиях к Олимпиаде в США и не сумела показать необходимый результат.

Отметим, что Томпсон делала спринтерский дубль не только в Токио, но и на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Миллер-Уйбо также брала золотую медаль на дистанции 400 м в 2016 году.

Олимпийский турнир по лёгкой атлетике состоится с 1 по 11 августа.

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