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Ирина Роднина: олимпийское движение потерялось в собственных принципах

Ирина Роднина: олимпийское движение потерялось в собственных принципах
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что активная политизация Олимпийских игр сделала это соревнование не особо интересным для молодых спортсменов. По её словам, теперь у атлетов появились новые ориентиры в спорте.

«Олимпийские игры всегда были политизированы, если чуть почитать историю. Буквально со вторых Олимпийских игр современности начались бойкоты. Это политика или нет? Другой вопрос, что в мире всё меняется — интересы людей, занятия спортом.

Для сегодняшней молодёжи, возможно, исконно олимпийские виды спорта не находятся в приоритете. Поэтому какие-то изменения должны быть. Мне кажется, олимпийское движение потерялось в своих собственных идеалах и принципах, которые сами же внушают. Из-за этого идёт сбой курса — ориентир потерян», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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