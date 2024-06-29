Олимпийский чемпион Фадзаев высказался о недопуске российских дзюдоистов на ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион, первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев призвал российских дзюдоистов не отчаиваться и не сдаваться в связи с недопуском на Олимпийские игры 2024 года.

«Кто, как не я, человек, находившийся в идеальной физической и ментальной форме, победивший всех своих соперников на международных соревнованиях и не попавший при этом на Олимпийские игры — 1984, понимаю и разделяю чувства Инала Тасоева, Мадины Таймазовой, конечно, Заурбека Сидакова и Артура Найфонова, других российских спортсменов, являющихся лидерами и фаворитами в своих весовых категориях?

Эту боль и эти эмоции не передать словами. Я даже не могу сказать, что спустя много лет данные чувства притупятся. Иной раз мне кажется, что я ностальгирую об этом всё сильнее и сильнее. Почему у меня забрали мечту и я не стал трёхкратным? Да, повезло, что потом я два раза поехал на Олимпиаду и оба раза победил, но ведь ни у кого нет такой гарантии? Век спортсмена короткий и быстрый.

Знаю, что никакие слова сейчас не послужат утешением для наших звёздочек, но я, как и миллионы людей, искренне желаю, чтобы вы справились с этим грузом несправедливости и не опускали руки! Всё возможно! И всё ещё будет! Не отчаивайтесь! Не сдавайтесь! Как тот, кто прошёл через это, я имею право так говорить. Для нас вы всё равно уже победители и настоящие чемпионы!!!» — написал Фадзаев в своём телеграм-канале.

Напомним, Международный олимпийский комитет 28 июня допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом у сборной России была квота в 12 мест для участия в Играх — семь мужских и пять женских. Следом президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что все российские дзюдоисты откажутся от выступления на Играх‑2024.