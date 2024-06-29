Коротышкин: глупо закрывать глаза и не болеть за наших спортсменов на ОИ

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин заявил, что будет следить за результатами российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Это Олимпийские игры, поэтому в любом случае мы все будем следить за результатами наших спортсменов. Так или иначе, мы переживаем за наши виды спорта и ориентируемся на мировые рекорды. Никто не собирается вариться в собственном соку, у всех перспектива — выходить на мировую арену. Поэтому очень глупо закрывать глаза, не смотреть и не болеть за наших спортсменов», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.