Олимпийская чемпионка Томпсон-Хера прокомментировала пропуск Парижа-2024

Пятикратная олимпийская чемпионка ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера прокомментировала пропуск Олимпиады в Париже (Франция) из-за травмы.

«Делиться такими новостями никогда не весело. Во время соревнований в Нью-Йорке я почувствовала что-то не то, но всё равно продолжала бежать. За несколько шагов до финиша я точно поняла, что действительно случилось что-то плохое.

Я села на землю, потому что не могла опереться на ногу. С дорожки меня унесли на руках. Я быстро прошла медицинское обследование, где мне диагностировали небольшой разрыв ахилла.

После этого я вернулась домой с твёрдым намерением продолжать тренироваться и готовиться к олимпийским отборочным соревнованиям… но нога не позволила мне этого сделать», – написала Элейн Томпсон в своих соцсетях.