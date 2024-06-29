Колобков: если российские спортсмены решат выступать на Олимпиаде, надо ехать и побеждать

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские спортсмены сами принимают решения об участии в Олимпиаде.

«Ребята, которые примут участие в Олимпиаде, сами принимают решение. Это их личный выбор. Если решат выступать, то надо ехать и побеждать! Буду за них переживать, потому что это мои друзья, знакомые, ребята, с которыми мы много лет работали, когда я руководил спортивной отраслью. Единственное, что есть ограничения. Олимпийский комитет России и Министерство спорта отстранены и от подготовки, и от участия. Это неправильное требование от МОК», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент 27 российских спортсменов получили от МОК разрешение выступить в Париже. Однако некоторые из них уже отклонили приглашение организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.