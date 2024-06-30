Ша´Карри Ричардсон не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже на дистанцию 200 м

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон, специализирующаяся в беге на спринтерские дистанции, не смогла пройти олимпийский отбор на дистанции 200 м.
В финальном забеге 200 м Ричардсон, которая является бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года на этой дистанции, заняла четвёртое место с результатом 22,16 секунды. Олимпийскую квалификацию получают спортсменки, финишировавшие в топ-3.
Ричардсон выступит в Париже (Франция) только на дистанции 100 м.
Победу одержала серебряный призёр Олимпийских игр на 200 м Габби Томас, показавшая результат 21,81 секунды. Второе место заняла Бриттани Браун, пробежав дистанцию за 21,90 секунды (личный рекорд). Тройку замкнула Маккензи Лонг с результатом 21,91 секунды.
Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.