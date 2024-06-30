Губерниев: кто отказался ехать на Олимпиаду — их выбор. На мой взгляд, неправильный

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к россиянам, отказавшимся участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Все, кто едет на Олимпиаду — молодцы. Я буду за них болеть. Думаю, состав делегации ещё увеличится. Ещё раз хочу послать им лучи поддержки. Все те, кто отказался ехать на Олимпиаду, — это их выбор. На мой взгляд, неправильный.

Тем не менее этот выбор я уважаю. Отдельно хочу поддержать тех, кто хотел ехать, но, к сожалению, был лишён возможности. В 2018 году у нас была похожая ситуация, когда по совершенно надуманным поводам того же Виктора Ана, Сергея Устюгова и многих других просто не пустили», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).