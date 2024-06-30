«США доминируют». Ноа Лайлз — о шансах американских спринтеров победить на ОИ

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз оценил шансы бегунов из США на победу в Олимпийских играх — 2024 на дистанции 200 метров.

«США доминируют. С 2021 года у нас было, по крайней мере, по два призёра на каждом чемпионате мира и Олимпийских играх. Итак, на дистанции 200 метров у нас определённо есть очень, очень большие шансы победить.

Мне всё труднее и труднее праздновать победу, потому что я уже много раз выигрывал эту дистанцию. Это не значит, что я не пытаюсь принимать это как должное, потому что это моя любимая дистанция, безусловно», — приводит слова Лайлза ESPN.

Сборную США на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Париже представят Ноа Лайлз, Кенни Беднарек и Эррион Найтон, занявшие первые три места соответственно на американском олимпийском отборе. Ранее Ноа Лайлз квалифицировался на Олимпиаду в Париж в беге на 100 метров, став победителем отборочных соревнований.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.