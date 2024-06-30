«Я хорошо выполнила свою работу». Габби Томас — о победе в отборе на ОИ на дистанции 200 м

Легкоатлетка из США серебряный призёр Олимпийских игр Габби Томас прокомментировала свою победу на дистанции 200 метров на американском отборе на ОИ-2024 в Париже.

«Я чувствую, что всё складывается именно так, как нужно. Я хорошо выполнила свою работу и теперь любуюсь на золотую медаль.

Когда молодые спортсменки говорят, что хотят быть похожими на меня, это кажется таким сюрреалистичным, но это делает меня счастливой. Такое чувство, что это действительно придаёт мне сил. Вот почему я это делаю: чтобы другие девушки чувствовали вдохновение», — приводит слова 28-летней Томас ESPN.

На Олимпиаду-2024 в Париж на дистанции 200 метров также квалифицировались Маккензи Лонг и Бриттани Браун, занявшие в отборочном турнире второе и третье места соответственно.