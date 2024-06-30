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Гимнастка Симона Байлз уверенно выиграла многоборье на олимпийском отборочном турнире

Гимнастка Симона Байлз уверенно выиграла многоборье на олимпийском отборочном турнире
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Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей личного многоборья на национальном олимпийском отборе.

Она закончила выступления с результатом 58,900 баллов. Джордан Чайлз заняла второе место с 56,400 балла, а Суни Ли — третье (56,025).

27-летняя Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

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