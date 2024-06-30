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«Решение будет принято в ближайшие дни». Мамиашвили — об участии борцов в ОИ

«Решение будет принято в ближайшие дни». Мамиашвили — об участии борцов в ОИ
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, когда будет принято решение по поводу участия российских борцов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Пока ничего не решено. Отобраться на Олимпийские игры и участвовать в Олимпийских играх — это разные вещи. Решение об участии будет взвешено и принято в ближайшие дни», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее ФСБР единогласным решением поддержала борцов, которые желают выступить на Олимпийских играх.

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