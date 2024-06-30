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«Трансгендеры*, педофилы и бог его знает, кто ещё». Свищёв — об участниках Олимпиады

«Трансгендеры*, педофилы и бог его знает, кто ещё». Свищёв — об участниках Олимпиады
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Председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о спортсменах, получивших допуск на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Уникальный состав участников ждёт болельщиков на Олимпийских играх в Париже. Трансгендеры*, педофилы и бог его знает, кто ещё. Международный олимпийский комитет уже совершенно не переживает за свою репутацию и отношение к Олимпийским играм. Интересно, каково будет людям жить в одной деревне с человеком, который склонен к насилию? Или каково будет находиться в одной раздевалке с трансгендером? Они, видимо, решили превратить Олимпиаду в рехаб или центр реабилитации. Просто убивают создание Пьера де Кубертена», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.

*ЛГБТ — запрещённая в России организация.

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