Глава МОК заявил, что все участники Олимпиады равны и будут мирно сосуществовать

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что все участники Олимпиады в Париже равны вне зависимости от политических убеждений и спортсменам предстоит взаимодействовать друг с другом с уважением.
«Спортсмены должны будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — право на мир. И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее.
Этот принцип недискриминации необходим для того, чтобы спорт способствовал развитию мира и взаимопонимания между всеми людьми», — сказал Томас Бах во время дискуссии о правах человека, спорте и олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека.
Напомним, ранее Бах призывал страны проигнорировать участие во Всемирных играх дружбы, которые должны будут пройти в Екатеринбурге и в Москве.
Сейчас на Олимпиаду в Париже допущены 22 российских спортсмена.