ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Глава МОК заявил, что все участники Олимпиады равны и будут мирно сосуществовать

Глава МОК заявил, что все участники Олимпиады равны и будут мирно сосуществовать
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что все участники Олимпиады в Париже равны вне зависимости от политических убеждений и спортсменам предстоит взаимодействовать друг с другом с уважением.

«Спортсмены должны будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — право на мир. И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее.

Этот принцип недискриминации необходим для того, чтобы спорт способствовал развитию мира и взаимопонимания между всеми людьми», — сказал Томас Бах во время дискуссии о правах человека, спорте и олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека.

Напомним, ранее Бах призывал страны проигнорировать участие во Всемирных играх дружбы, которые должны будут пройти в Екатеринбурге и в Москве.

Сейчас на Олимпиаду в Париже допущены 22 российских спортсмена.

Материалы по теме
МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024
МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android