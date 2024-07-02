Журова: для России ограничения на Олимпиаде будут беспрецедентные

Бывшая российская конькобежка, депутат Государственной думы России Светлана Журова предположила, что к российским спортсменам будут плохо относиться на Олимпиаде и их ждут непростые условия.

«Это выбор спортсменов — ехать на Олимпиаду, потому что ограничения будут беспрецедентные. Не будет того, к чему они привыкли на соревнованиях. Условия будут спартанские. Это большая разница. Если раньше нашим спортсменам помогал штаб, то этого не будет. Кто нас будет поддерживать? Ребятам надо понимать, что организационные моменты могут лечь на их плечи.

Я знаю, что такое организовать Олимпиаду, сколько требуется помощи спортсмену, чтобы не напрягаться в моментах организации. У меня был опыт, когда я ездила на Кубок одна, только тренер был со мной. Это было очень тяжело с организационной точки зрения — отель, трансфер, жеребьёвка. Спортсмены привыкли к другому, что у них есть команда. Может, теннисистам разрешат кого-то взять», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас на Олимпиаду допущены 22 спортсмена из России. Максимальное количество — 55 атлетов.