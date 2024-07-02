Муж Симоны Байлз выложил трогательный пост, который посвятил супруге

Супруг гимнастки Симоны Байлз игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс опубликовал трогательный пост в социальных сетях. Публикация футболиста посвящена возлюбленной, которая на недавнем олимпийском отборе выиграла многоборье с большим отрывом от соперниц. Пост был сопровождён совместной фотографией с соревнований.

Симона Байлз и Джонатан Оуэнс Фото: из личного архива Джонатана Оуэнса

«Нет слов, которые могли бы описать то, как я горжусь тобой, детка. Зная всю работу, которую ты делала и всё, через что прошла, чтобы также доминировать, я потерял дар речи. Благодарен, что был частью этого путешествия. Мне не терпится увидеть тебя там, в Париже. Так рад за тебя!!! Моя жена — лучшая, кто когда-либо занимался гимнастикой. Это так сюрреалистично звучит. Люблю тебя», — написал Оуэнс в социальных сетях.