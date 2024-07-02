Депутат Свищёв: Олимпиада приобрела новый вид, который не имеет отношения к спорту

Председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал изменения, которые происходят в олимпийском движении в последнее время.

«Олимпийские игры не потеряли свою значимость. Они приобрели новый вид, который точно не имеет никакого отношения к спорту. Политика, бизнес, интересы отдельных кланов и стран. Тем более сейчас допускают кого попало», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее политик высказался о спортсменах, получивших допуск на Олимпийские игры — 2024 в Париже, а также заявил, что Олимпиада в Париже будет самой неинтересной и провальной за всю историю.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.