Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 2 июля

2 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 2 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Бразилия – Черногория – 81:72;

Египет – Доминиканская Республика – 77:90;

Финляндия – Багамские острова – 85:96;

Грузия – Латвия – 55:83;

Словения – Хорватия – 92:108;

Ливан – Испания – 59:104;

Италия – Бахрейн – 114:53.

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.