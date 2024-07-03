Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 2 июля
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2 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 2 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):
Бразилия – Черногория – 81:72;
Египет – Доминиканская Республика – 77:90;
Финляндия – Багамские острова – 85:96;
Грузия – Латвия – 55:83;
Словения – Хорватия – 92:108;
Ливан – Испания – 59:104;
Италия – Бахрейн – 114:53.
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
81 : 72
Черногория
Бразилия: Кабокло - 25, Уэртас - 17, Мейндл - 10, Сантос - 9, Диас - 8, Нето - 7, душ Сантуш - 4, Де Паула - 1, Фелисио, Лозада, Бените, Кардосо
Черногория: Вучевич - 17, Симонович - 15, Перри - 11, Попович - 10, Славкович - 7, Радончич - 6, Илич - 2, Дробняк - 2, Боговац - 2, Бачович, Хаджибегович, Йованович
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 17:30 МСК
Египет
Окончен
77 : 90
Доминиканская Республика
Египет: Метуолли - 24, Абдельгавад - 15, Махмуд - 10, Ораби - 6, Генди - 5, Эльшейх - 4, Шехата - 3, Эльгизави - 3, Гарднер - 3, Камаль - 2, Хелми - 2, Хуссейн
Доминиканская Республика: Монтеро - 17, Дуарте - 14, Лиз - 12, Нуньес - 11, Фелис - 9, Пенья - 6, Де Леон - 6, Варгас - 6, Сантос - 4, Энрикес - 3, Поланко - 2, Гарсия
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Финляндия
Окончен
85 : 96
Багамские острова
Финляндия: Янтунен - 20, Маджуни - 20, Валтонен - 13, Нкамхуа - 11, Мадсен - 9, Литтл - 5, Мууринен - 4, Грандисон - 3, Салин, Густавсон, Райтанен, Каукайнен
Багамские острова: Хилд - 24, Эджкомб Дж - 20, Эйтон - 19, Гордон - 16, Миллер - 8, Маннингс - 5, Нэрн - 4, Фриман, Смит, Элбери, Хантер, Берроуз
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
55 : 83
Латвия
Грузия: Мамукелашвили - 14, Битадзе - 7, Андроникашвили - 6, Джинчарадзе - 5, Очхикидзе - 5, Пхевадзе - 4, Томассон - 4, Лондаридзе - 4, Санадзе - 3, Корсантия - 3, Шенгелия, Мазиашвили
Латвия: Страутиньш - 18, Мейерис - 11, Шмитс - 10, Дав. Бертанс - 9, Жагар - 8, Чаварс - 7, Ломаж - 7, Дайр. Бертанс - 5, Стрелниекс - 5, Куруц - 3, Тимма, Зорикс
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Словения
Окончен
92 : 108
Хорватия
Словения: Николич, Препелич, Мурич, Небо, Хроват, Церквеник, Шчука, Димец, Зоран Драгич, Чанчар, Стергар, Дончич
Хорватия: Филипович, Смит, Капуста, Крушлин, Хезонья, Шарич, Враньеш, Бранкович, Дрежняк, Дрежняк, Зубац, Накич
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Ливан
Окончен
59 : 104
Испания
Ливан: Спеллмен, Сауд, Зейнун, Халил, Эль-Дарвиш, Мансур, Хайдар, Эззедин, Хайят, Гёкчян, Межер, Хадидиан
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Льюль, Нуньес
Олимпийские игры (м) — квалификация . Сан-Хуан. Группа Б. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 00:30 МСК
Италия
Окончен
114 : 53
Бахрейн
Италия: Списсу , Манньон, Абасс, Тонут, Галлинари, Мелли, Риччи, Бортолани, Карузо, Полонара, Пайола, Петручелли
Бахрейн: Буаллай, Шисм, Хаджи, Рашед, Иса, Хасан, Аззам, Мелад, Хамода, Хамуда, Хасан
Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.
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