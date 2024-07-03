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Гамова: поддержу российских спортсменов на ОИ, в их сторону есть шквал негатива

Гамова: поддержу российских спортсменов на ОИ, в их сторону есть шквал негатива
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Бывшая волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Я всегда была за то, чтобы все спортсмены использовали свой шанс и ехали на Олимпиаду. Я никогда не поменяю своё решение. Буду их поддерживать, даже когда в их сторону есть шквал негатива от своих соотечественников. Олимпиада не потеряла свою значимость. Это одни из самых важных соревнований», — сказала Гамова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Допущенным россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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