Российская велогонщица — об участии в ОИ-2024: мне нужен этот опыт

Российская велогонщица Алёна Иванченко рассказала, как проходит подготовка к Олимпиаде-2024 в Париже. Спортсменка подтвердила своё участие после допуска МОК.

— Вы едете на Олимпиаду, но в фаворитах будут другие, более опытные гонщицы.

— Конечно, я это понимаю. Там у всех будет другой расклад, другие эмоции и другая атмосфера. У меня пока на шоссе только золото в юниорах.

— Вы же не едете «разделку»?

— Нет, поеду только групповую.

— С кем советовались по поводу Олимпийских игр?

— В частности, с Вячеславом Владимировичем Екимовым (президент Федерации велосипедного спорта России. — Прим. «Чемпионата»).

— И он сказал…

— …Что мне в спортивном плане нужен этот опыт. Сейчас готовлюсь к Играм через европейские гонки, в которых будут выступать те же гонщицы, что на Олимпиаде, — сказала Иванченко «Матч ТВ».

Олимпийские в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.