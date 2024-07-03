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Российская велогонщица — об участии в ОИ-2024: мне нужен этот опыт

Российская велогонщица — об участии в ОИ-2024: мне нужен этот опыт
Алёна Иванченко
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Российская велогонщица Алёна Иванченко рассказала, как проходит подготовка к Олимпиаде-2024 в Париже. Спортсменка подтвердила своё участие после допуска МОК.

— Вы едете на Олимпиаду, но в фаворитах будут другие, более опытные гонщицы.
— Конечно, я это понимаю. Там у всех будет другой расклад, другие эмоции и другая атмосфера. У меня пока на шоссе только золото в юниорах.

— Вы же не едете «разделку»?
— Нет, поеду только групповую.

— С кем советовались по поводу Олимпийских игр?
— В частности, с Вячеславом Владимировичем Екимовым (президент Федерации велосипедного спорта России. — Прим. «Чемпионата»).

— И он сказал…
— …Что мне в спортивном плане нужен этот опыт. Сейчас готовлюсь к Играм через европейские гонки, в которых будут выступать те же гонщицы, что на Олимпиаде, — сказала Иванченко «Матч ТВ».

Олимпийские в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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