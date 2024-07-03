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Клишина: Олимпиада никогда не потеряет свою значимость — даже в нынешние времена

Клишина: Олимпиада никогда не потеряет свою значимость — даже в нынешние времена
Дарья Клишина
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина считает, что значимость Олимпийских игр останется такой же большой, как и раньше.

«Олимпиада никогда не потеряет свою значимость, даже в нынешние времена, несмотря на все события. Мы все воспитывались в тех традициях, когда Олимпийские игры — грандиозное событие для всех. Не только для спортсменов, но и для болельщиков всех видов спорта. Олимпиада всегда будут оставаться для кого-то главной точкой старта, для кого-то — точкой опоры, для кого-то — хорошей финальной точкой в профессиональной спортивной карьере», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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