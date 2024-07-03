Компания, ответственная за строительство олимпийских объектов, вернула властям € 39 млн

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Компания Solideo, ответственная за строительство олимпийских объектов, приняла решение вернуть государственным и местным органам власти, задействованным в организации Олимпийских игр в Париже (Франция), € 39 млн. Информация была обнародована на заседании правления в среду, 3 июля.

Часть этих средств будет передана Оргкомитету Игр. Они будут направлены на финансирование структурно убыточной организации Паралимпийских игр, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

«Помимо своевременного завершения олимпийских работ, впервые в истории Игр инфраструктура и объекты, связанные с Играми, были сданы в рамках выделенного бюджета», — приводит слова из пресс-релиза организации Le Monde.

Общая стоимость олимпийских сооружений составляет около € 4,5 млрд с учётом инвестиций застройщиков (€ 2 млрд), направленных в основном на олимпийскую деревню.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа.