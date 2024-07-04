Реакция МОК на возможную отмену ОИ в Париже, Тарасенко в «Детройте». Главное к утру

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о возможной отмене Олимпиады в Париже, российский хоккеист Владимир Тарасенко, находившийся в статусе свободного агента, заключил двухлетнее соглашение с «Детройт Ред Уингз», сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро-2024 с Францией установила национальный статистический антирекорд XXI века. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады в Париже.
2. Владимир Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.
3. Бельгия установила национальный антирекорд XXI века в матче с Францией на Евро.
4. «Наполи» согласовал трансфер защитника мадридского «Реала» — Фабрицио Романо.
5. Московское «Динамо» в первом матче Братского кубка уступило «Партизану» в серии пенальти.
6. Стало известно, как Англия сыграет в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией.
7. Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024.
8. Стали известны новые подробности презентации Мбаппе в качестве игрока «Реала».
9. Даяна Ястремская отказалась пожимать руку экс-россиянке Варваре Грачёвой.
10. Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024.