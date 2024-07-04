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Реакция МОК на возможную отмену ОИ в Париже, Тарасенко в «Детройте». Главное к утру

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о возможной отмене Олимпиады в Париже, российский хоккеист Владимир Тарасенко, находившийся в статусе свободного агента, заключил двухлетнее соглашение с «Детройт Ред Уингз», сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро-2024 с Францией установила национальный статистический антирекорд XXI века. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады в Париже.

2. Владимир Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

3. Бельгия установила национальный антирекорд XXI века в матче с Францией на Евро.

4. «Наполи» согласовал трансфер защитника мадридского «Реала» — Фабрицио Романо.

5. Московское «Динамо» в первом матче Братского кубка уступило «Партизану» в серии пенальти.

6. Стало известно, как Англия сыграет в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией.

7. Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024.

8. Стали известны новые подробности презентации Мбаппе в качестве игрока «Реала».

9. Даяна Ястремская отказалась пожимать руку экс-россиянке Варваре Грачёвой.

10. Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024.