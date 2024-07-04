Колобков: планирую следить за Олимпиадой, хотя не сказать, что она мне сильно интересна

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что планирует следить за Олимпиадой в Париже, несмотря на то что она ему несильно интересна.

«Планирую следить за Олимпиадой, хотя не сказать, что она мне сильно интересна. Меня интересует это только с точки зрения профессионального интереса. К сожалению, без наших спортсменов будут многие виды спорта, которые мне интересны. Но что-то новое будет, увидим тенденции, которые необходимы для развития. Мне всегда было интересно, как развивается фехтование, гимнастика. Следить буду, но не буду переживать.

Если наши спортсмены примут участие, буду за них переживать. Но заинтересованности будет немного в этой Олимпиаде. Уверен, что наши спортсмены вернутся на международную арену, но для этого нужно быть готовыми», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.