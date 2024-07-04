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Ирина Роднина: наверное, на Олимпиаде-2024 ни за кого не буду болеть

Ирина Роднина: наверное, на Олимпиаде-2024 ни за кого не буду болеть
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что воздержится от поддержки спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Пока не знаю, буду ли следить за Олимпийскими играми. Не занималась этим вопросом. Наверное, ни за кого не буду болеть», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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