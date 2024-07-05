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Допущенные, но отказавшиеся от участия в ОИ спортсмены из Крыма получат 1 млн рублей

Допущенные, но отказавшиеся от участия в ОИ спортсмены из Крыма получат 1 млн рублей
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Глава республики Крым Сергей Аксёнов объявил о компенсации в размере 1 млн рублей местным спортсменам, допущенным до Олимпиады-2024 в Париже, но отказавшимся от участия в ней без флага России.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по 1 млн рублей, это решение главы республики», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу республики Крым.

Ранее министр спорта республики Ольга Торубарова сообщила, что победители и призёры Игр стран БРИКС из Крыма получат денежные премии в размере 1 млн рублей за первое место (500 тысяч тренеру), 800 тысяч рублей за второе (400 тысяч тренеру).

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